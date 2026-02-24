Altın yine güne hareketli başladı

Dün, jeopolitik risklerin sınırlı olsa da varlığını sürdürmesi piyasaları etkiledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi için daha fazla veri görmek istedikleri mesajı ve ABD-İran hattına ilişkin belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmamasıyla dolar endeksi, yüzde 0,2 artışla 97,9 seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN

Altının ons fiyatı ise dolardaki değerlenme ve İran tarafından gelen "nükleer silah peşinde değiliz." açıklamasıyla yeni işlem gününün ilk saatlerinde, yüzde 1,2 düşüşle 5 bin 172 dolardan alıcı buldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İç piyasada ise gram altın, sabah saatlerinde 7 bin 315 TL'ye çıktıktan sonra satış eğilimine girince sınırlı düşüş yaşadı:

Gram altın: 7 bin 289 lira

Çeyrek altın: 12 bin 362 lira

Cumhuriyet altını: 50 bin 366 lira

Tam altın: 49 bin 452 lira

Yarım altın: 24 bin 726 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL, dünü 43,8360'tan tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,8707'den işlem görüyor.

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,8707 lira

Euro: 51,7336 lira

Sterlin: 59,2114 lira

BRENT PETROL

Söz konusu jeopolitik risklerin petrolde oluşturduğu arz endişeleri devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artışla 71,6 dolarda işlem görüyor.

BORSA GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 artışla 14.061,71 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,11 düşüşle 15.748,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA SİBER GÜVENLİK HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Kurumsal tarafta yapay zeka şirketi Anthropic'in "Claude Code" ürünü için yeni programlama yeteneklerini açıklaması sonrasında yazılım ve siber güvenlikle ilişkili şirketlerin hisselerindeki düşüş dikkati çekti.

Siber güvenlik çözümleri sağlayan CrowdStrike'ın hisseleri yüzde 10'a yakın, Zscaler'in hisseleri yüzde 10'un üzerinde, Okta'nın hisseleri yüzde 6,4 ve Fortinet'in hisseleri yüzde 5,5 geriledi. IBM'in hisseleri de günü yüzde 13'ün üzerinde değer kaybıyla tamamladı.

Analistler, Nvidia'nın yarınki bilançosundan çıkacak mesajların piyasalarda yön belirleyebileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle S&P 500 endeksi yüzde 1,04, Nasdaq endeksi yüzde 1,13 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,66 düştü. ABD'de endeks vadeli kontratlar güne ise pozitif başladı.