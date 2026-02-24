Piyasa katılımcıları ve reel sektörün enflasyon beklentisi düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkının enflasyon beklentileri masaya yatırıldı.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ AZALDI

2026 yılı Şubat ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,10 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 32,00 seviyesine gerilerken, hane halkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

HANE HALKININ ENFLASYON BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 4,63 puan azalarak yüzde 20,33 seviyesinde gerçekleşti.