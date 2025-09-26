Altın yükselişini sürdürdü! 26 Eylül'de piyasalar

Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tarife açıklamaları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle negatif seyrediyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0,7 yükselişle 98,5 seviyesinden günü tamamlarken, güne yüzde 0,2 düşüşle 98,4 seviyesinden başladı.

ALTIN

Altının onsu yeni işlem gününde 3 bin 751 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 12 lira

Çeyrek altın: 8 bin 501 lira

Cumhuriyet altını: 34 bin 636 lira

Tam altın: 34 bin 5 lira

Yarım altın: 17 bin 2 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 41,4850'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,5687'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,5687 lira

Euro: 48,5848 lira

Sterlin: 55,5510 lira

BORSA İSTANBUL

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 0,09 değer kazanarak 11.377,55 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,3 değer kaybetti.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en çok işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 1,78 düşüşle 109 bin 551,3 dolara geriledi.