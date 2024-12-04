Altın ve döviz! 4 Aralık 2024'te dünyada ve Türkiye'de piyasalar

AA

Küresel piyasalarda, Güney Kore'de artan siyasi tansiyonun sınırlı da olsa yatışmasıyla pozitif bir seyir öne çıkardı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacağı konuşmalar yatırımcıların odağında.

Dün Güney Kore'de, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un sıkıyönetim ilan etmesi ve edilen sıkıyönetimin parlamento tarafından oylanıp kaldırılması ülkede tansiyonun önemli şekilde artmasına neden oldu.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ

Analistler, bölgeye yönelik haber akışının yakından takip edildiğini belirterek, Güney Kore'deki siyasi belirsizliklerin yanı sıra Donald Trump'ın yeniden seçilmesi sonrası devam eden tarife endişelerinin yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirdiğini söyledi.

ALTININ ONSU ÖNCE DEĞERLENDİ, SONRA DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 değer kazanarak 2 bin 642 dolara yükselmesinin ardından güne önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 646 dolardan başladı.

Sabahın ik saatlerinde ise altının onsu 2 bin 650 dolara düştü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 2 bin 962 lira

Çeyrek altın: 5 bin 23 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 466 lira

Tam altın: 20 bin 93 lira

Yarım altın: 10 bin 46 lira

BRENT PETROL

Yarın yapılacak OPEC+ toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir seyir öne çıkarken, dün yüzde 2,5 yükselişle 73,5 dolardan kapanan Brent petrol, bugün yüzde 0,2 artışla 73,7 dolar seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL DEĞER KAZANDI

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,51 değer kazanarak 9.827,23 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,32 yükselişle 9.858,69 puandan başladı

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puanın direnç, 9.800 ve 9.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydedildi.

DOLAR, TL KARŞISINDA ARTTI

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,7339'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yatay seyirle 34,7763'den işlem görüyor.

Dolar: 34,7763 lira

Euro: 36,6790 lira

Sterlin: 44,1293

VERİ GÜNDEMİ

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Euro Bölgesi, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in konuşması

12.30 İngiltere, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

13.00 Euro Bölgesi, ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

14.30 Türkiye, kasım ayı reel efektif döviz kuru

15.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları

16.15 ABD, kasım ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 Euro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.45 ABD, kasım ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

18.00 Türkiye, kasım ayı aylık fiyat gelişmeleri raporu

18.00 ABD, kasım ayı ISM hizmet sektörü PMI

18.00 ABD, ekim ayı fabrika siparişleri

18.00 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

21.40 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması

22.00 Fed'in Bej Kitap raporu