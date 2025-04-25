Altında geri çekilme sürüyor

AA

ABD yönetiminin "Önce Amerika" sloganı ile yürüttüğü politikalar, piyasalarda yön belirleyici olmaya devam ediyor.

Yatırımcıların odağının tarifelere ilişkin kaygılardan, müzakere sürecine dair olumlu beklentilere ve güçlü bilançolara kaydığı gözlendi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin ile tarifeler konusunda müzakerelerin sürdüğüne yönelik açıklamaları Pekin yönetimi tarafından yalanlandı ama piyasalarda bu konuya ilişkin iyimser hava etkisini koruyor.

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 2,03, Nasdaq endeksi yüzde 2,74 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,23 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

ALTININ ONSU DALGALI SEYİRDE

Bu gelişmelerle, bir süredir belirsizliklerin etkisiyle rekor seviyelerde seyreden altının ons fiyatı, dün yüzde 1,5 artışla 3 bin 325 dolardan günü tamamladı.

Yeni işlem gününde ise küresel risklerin bir miktar azalması, yatırımcıların kâr realizasyonu eğilimi ve dolar endeksinin güç kazanmasıyla ons altında satış ağırlıklı bir seyir izleniyor.

ONS ALTIN 3 BİN 298 DOLARDA

Ons altın, şu sıralarda yüzde 3 bin 298 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 75 lira

Çeyrek altın: 6 bin 910 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 162 lira

Tam altın: 27 bin 647 lira

Yarım altın: 13 bin 825 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 0,6 değer kazanmasının ardından yeni günde de yüzde 0,6 artışla 66,1 dolar seviyesinden işlem görüyor.



