Altında kar satışı yaşanıyor

Haber Merkezi

Orta Doğu geriliminin tırmandırdığı altındaki yükseliş, kâr realizasyonu ile yerini sınırlı düşüşe bıraktı.

Ons altında zirve 2 bin 657 dolara kadar çıkmışken şimdi 2 bin 652 dolara geriledi.

Yurt içinde gram altında da 2 bin 934 lirayı gören gram altın 2 bin 918 liraya indi.

UZMANLAR "DÜŞÜŞ GEÇİCİ" DİYOR

Uzmanlar bu düşüşün elinde altın olanların kâr etmek için satışa geçmesinden kaynaklandığını ve altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini bildirdi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 2 bin 918 lira

Çeyrek altın: 4 bin 945 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 153 lira

Tam altın: 19 bin 786 lira

Yarım altın: 9 bin 892 lira