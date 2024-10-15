Altında kar satışı yaşanıyor

Haber Merkezi
Orta Doğu geriliminin tırmandırdığı altındaki yükseliş, kâr realizasyonu ile yerini sınırlı düşüşe bıraktı.
Ons altında zirve 2 bin 657 dolara kadar çıkmışken şimdi 2 bin 652 dolara geriledi.
Yurt içinde gram altında da 2 bin 934 lirayı gören gram altın 2 bin 918 liraya indi.
UZMANLAR "DÜŞÜŞ GEÇİCİ" DİYOR
Uzmanlar bu düşüşün elinde altın olanların kâr etmek için satışa geçmesinden kaynaklandığını ve altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini bildirdi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 2 bin 918 lira
Çeyrek altın: 4 bin 945 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 153 lira
Tam altın: 19 bin 786 lira
Yarım altın: 9 bin 892 lira
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