Altında son durum! Ons altın ve gram altın fiyatı

Haber Merkezi
Bugün külçe altının, son 24 ayda en fazla kazandıran yatırım aracı olduğu açıklandı.
Altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,58 yükselişle 3 bin 325 dolardan kapandı.
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 4 bin 143 lira
Çeyrek altın: 7 bin 25 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 625 lira
Tam altın: 28 bin 103 lira
Yarım altın: 14 bin 51 lira
ALTIN HAFTA BAŞINA GÖRE KAZANÇ SAĞLADI
Gram ve ons altın haftanın kapanışına göre sınırlı düşüşte, ancak hafta başı ile kıyaslandığında ise yükselişe geçmiş durumda.
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