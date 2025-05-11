Altında son durum! Ons altın ve gram altın fiyatı

Haber Merkezi

Bugün külçe altının, son 24 ayda en fazla kazandıran yatırım aracı olduğu açıklandı.

Altının ons fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,58 yükselişle 3 bin 325 dolardan kapandı.

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 143 lira

Çeyrek altın: 7 bin 25 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 625 lira

Tam altın: 28 bin 103 lira

Yarım altın: 14 bin 51 lira

ALTIN HAFTA BAŞINA GÖRE KAZANÇ SAĞLADI

Gram ve ons altın haftanın kapanışına göre sınırlı düşüşte, ancak hafta başı ile kıyaslandığında ise yükselişe geçmiş durumda.