Gram altın, 4 bin liranın altına geriledi! Düşüş sürecek mi tartışmaları başladı

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,8 değer kaybıyla 3 bin 223 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 azalışla 4 bin 70 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla yüzde 2 azalışla 3 bin 983 lira seviyesinde bulunuyor.
GÜVENLİ LİMANA TALEP AZALDI
ABD yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinde müzakere yolunun genişleyebileceğine yönelik beklentiler, güvenli limanlara olan talebi azalttı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 983 lira
Çeyrek altın: 6 bin 757 lira
Cumhuriyet altını: 27 bin 524 lira
Tam altın: 27 bin 20 lira
Yarım altın: 13 bin 514 lira
YATIRIMCILAR ENDİŞELİ
Altının düşmesi bekleniyordu ancak bu ivmenin yatay seyre geçmeden devam etmesi yatırımcıları endişelendiriyor.
Büyük bankalar uzun vadede altının değerinin artacağını söylerken, uzmanlar ise kısa vadede temkinli olunmasını öneriyor.
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