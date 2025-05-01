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Gram altın, 4 bin liranın altına geriledi! Düşüş sürecek mi tartışmaları başladı

Gram altın, 4 bin liranın altına geriledi! Düşüş sürecek mi tartışmaları başladı 4 bin 300 lira ile rekor kıran gram altın bugün 3 bin 983 lira oldu. Ons altın ise rekor kırdığı 3 bin 500 doların altına gerileyerek 3 bin 223 dolarak kadar indi.