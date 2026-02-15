Altında ve gümüş fiyatları toparlanıyor

- Altın ve gümüş fiyatları toparlanıyor.
- Altın, ani satış dalgasından sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı, gümüş ise yüzde 3,14 artış gösterdi.
- Bitcoin, yüzde 0,83 artışla 70 bin 223,8 dolara yükseldi.
Altın fiyatlarında toparlanma devam ediyor.
Altın, önceki seansta yaşanan ani satış dalgasının ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.
GÜMÜŞ GRAM VE ONSU
Gümüş dünkü kapanışı olan 105,0567 dolardan yüzde 3,14 artışla 108,35 TL’ye çıktı. Ons gümüş ise yüzde 2,97 artışla 77,4345 dolar oldu.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 7 bin 79 lira
Çeyrek altın satış fiyatı: 12 bin 57 lira
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48 bin 912 lira
Tam altın satış fiyatı: 48 bin 21 lira
Yarım altın satış fiyatı: 24 bin 114 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 0,83 artışla 70 bin 223,8 dolara çıktı.