Altında ve gümüş fiyatları toparlanıyor

Altın fiyatları 15 Şubat 2026 Pazar günü merak ediliyor. Ons altın 5 bin 42 dolardan gram altın ise 7 bin 79 liradan satılıyor.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 15:47
  • Altın ve gümüş fiyatları toparlanıyor.
  • Altın, ani satış dalgasından sonra kayıplarının bir kısmını geri aldı, gümüş ise yüzde 3,14 artış gösterdi.
  • Bitcoin, yüzde 0,83 artışla 70 bin 223,8 dolara yükseldi.

Altın fiyatlarında toparlanma devam ediyor.

Altın, önceki seansta yaşanan ani satış dalgasının ardından kayıplarının bir kısmını geri aldı.

GÜMÜŞ GRAM VE ONSU

Gümüş dünkü kapanışı olan 105,0567 dolardan yüzde 3,14 artışla 108,35 TL’ye çıktı. Ons gümüş ise yüzde 2,97 artışla 77,4345 dolar oldu.

ALTIN FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 7 bin 79  lira

Çeyrek altın satış fiyatı: 12 bin 57 lira

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 48 bin 912 lira

Tam altın satış fiyatı: 48 bin 21 lira

Yarım altın satış fiyatı: 24 bin 114 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, yüzde 0,83 artışla 70 bin 223,8 dolara çıktı.

