Çağrı Bey sondaj gemisi Somali'ye uğurlandı

Türkiye, enerjide tam bağımsızlık hedefine ilerlerken, sınır ötesinde enerji operasyonları tam hız devam ediyor.

Türkiye'nin enerji filosunun yeni gemilerinden Çağrı Bey Derin Deniz Sondaj Gemisi, Mersin ilinin Taşucu Limanı'ndan düzenlenen törenle Somali'ye uğurlandı.

Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, donanma gemilerinin "Çağrı Bey"e eşlik edeceğini belirterek geminin 180 personelle, 45 gün sonra Somali'de olacağını belirtti.

Alparslan Bayraktar, sondaj gemilerinin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var." dedi.

SOMALİ AÇIKLARINDA DENİZ SONDAJI YAPACAK

7'nci nesil ultra derin deniz sondaj gemisi olan Çağrı Bey, Türkiye'nin yurt dışındaki ilk derin deniz arama sondajını Somali açıklarında gerçekleştirecek.

"TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK 4. ARAMA FİLOSUNA SAHİP"

Bakan Bayraktar, sondaj gemilerimizin 6'ya çıktığını vurgulayarak "Somali ile enerjide büyük projeler var. Türkiye dünyanın en büyük 4. arama filosuna sahip." dedi.

ÇAĞRI BEY SONDAJ GEMİSİ

Kıtalararası göreve çıkan sondaj gemisi, 228 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe ve 114 metre kule yüksekliğine sahip gemi, 12 bin metre derinliğe kadar sondaj yapabilme kapasitesine sahip.

SOMALİ'DE ENERJİ ARAYIŞI

Türkiye daha önce Somali ile yapılan enerji iş birliği kapsamında sismik araştırma gerçekleştirdi.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, 3 ayrı deniz sahasındaki yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda 3 boyutlu sismik veri topladı.

Şimdi o veriler ışığında Çağrı Bey Somali'ye doğru yola çıktı. Mersin Taşucu Limanı'ndan uğurlanan gemi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

Yaklaşık 45 günlük yolculuk yapacak Çağrı Bey, Atlas Okyanusu'na bağlanacak buradan Afrika kıyılarına doğru ilerleyecek ve rotası Somali olacak.

"KARADENİZ'DE BU YIL 6 SONDAJ PLANLIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, uğurlama töreninde şu ifadeleri kullandı:

Önemli bir saha çalışması var. Bu sismik çalışma bunun ilk adımıydı. Biz deniz tabanının adeta emarını çekiyoruz. Emare gördüğümüz yerlerden de çalışma yapıyoruz. Sahadaki verileri değerlendirerek inşallah sondajı yapacağız.



Karadeniz'de bulduğumuz sahanın dışında, Orta ve Doğu Karadeniz'de belirlediğimiz bazı noktalar var. Bu yıl içinde 6 tane sondaj yapmak istiyoruz. Yıldırım da nisamn ayı gibi Karadeniz'de sondaja başlayacak.

"2026'DA DAHA AKTİF BİR TPAO GÖRECEĞİZ"

2026 yılında yeni bir stratejik adım belirliyoruz. Yurt dışında daha aktif olacak bir TPAO göreceksiniz dedik. Bazı ortaklıklar planlıyoruz gelecekte

MAVİ VATAN'DA FAALİYET GÖSTEREN ENERJİ FİLOSU

Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Fatih, 2017'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine katıldı.

YAVUZ

2018’de envantere katıldı

Sondaj derinliği: 12.200 m

Uzunluğu: 230 m

Genişliği: 36 m

KANUNİ

2020 başında filoya dahil oldu

Uzunluğu: 227 m

Genişliği: 42 m

ABDÜLHAMİD HAN

2022’de filoya katıldı

Sondaj derinliği: 12.200 m

Uzunluğu: 238 m

Genişliği: 42 m

FATİH

Türkiye’nin ilk milli sondaj gemisi

2017’de TPAO envanterine katıldı

Fatih’le Karadeniz’de Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfi yapıldı

Sondaj derinliği: 12.200 m

BARBAROS HAYRETTİN PAŞA

2012’nin sonunda TPAO envanterine katıldı

Denizin 8 km altındaki jeolojik yapıları inceleyebiliyor

Brüt: 4 bin 711 ton

Uzunluğu: 84 m

Genişliği: 21,6 m

MTK ORUÇ REİS

2017’de faaliyetlerine başladı

Deniz tabanından itibaren 15 bin m derinlikteki jeolojik yapıları görüntüleyebiliyor

Uzunluğu: 87 m

Genişliği: 23 m

OSMAN GAZİ (FPU)

Türkiye’nin ilk yüzer doğal gaz üretim platformu

Gaz transfer kapasitesi: 10 milyon metreküp

Platformdan karaya ana gaz iletim hattı uzunluğu: 161 km

Uzunluk: 298,5 m

Genişlik: 56 m

YÜZER ÜRETİM PLATFORMU

Günlük gaz üretim kapasitesi: 25 milyon metreküp

2028’de devreye alınacak

ÇAĞRI BEY