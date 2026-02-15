Goldman Sachs'tan Türkiye için yeni faiz indirimi tahmini

- Goldman Sachs, TCMB'nin yıl sonuna kadar yapacağı faiz indirimlerinin 900 baz puanın altında kalabileceğini belirtti.
- Banka, Türkiye ekonomisindeki büyümenin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekti ve ek para politikası sıkılaştırması gerekebileceğini öne sürdü.
- Goldman Sachs, faiz indirimlerinde daha muhafazakar bir tutum beklerken, enflasyon hedefleriyle uyumlu bir büyüme öngörüyor.
Yatırım Bankacılığı alanındaki küresel kuruluş Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonuna kadar yapacağı faiz indirimlerinin, daha önce öngörülen 900 baz puanın altında kalabileceğine dikkat çekti.
"EKONOMİDEKİ BÜYÜME İVMESİ ENFLASYON ÜZERİNDEKİ BASKIYI ARTIRDI"
Banka ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından yayımlanan raporda, Türkiye ekonomisindeki büyüme ivmesinin enflasyon üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.
TCMB’nin perşembe günü gerçekleştirdiği yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunun ardından hazırlanan raporda, enflasyonu düşürmek için ek para politikası sıkılaştırmasının gerekebileceği belirtildi.
"KREDİ SINIRLARI DARALTILABİLİR"
Goldman Sachs analizine göre bu sıkılaştırma; politika faizinden ziyade, özellikle kredi büyüme sınırlarının daraltılması yoluyla gerçekleşebilir.
TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığını yüzde 15 ile yüzde 21 bandına revize etti.
Toplantı sırasında TCMB yetkililerinin verdiği mesajlar, piyasada "şahin" bir duruş olarak yorumlandı.
Goldman Sachs, büyüme ivmesinin enflasyon hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi gerektiğini savunurken, bankanın faiz indirim patikasında daha muhafazakar bir tutum sergilemesini bekliyor.