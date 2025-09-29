Altında yükseliş 6'ncı haftaya taşındı! Ons ve gram altında tarihi zirve

Emtia piyasalarında, ABD’de açıklanan makroekonomik veriler, jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler, fiyatlamalar üzerinde etkili oldu.

Değerli metaller, Fed'in para politikasına ilişkin artan belirsizliklere ve Powell’ın açıklamalarına karşın, tarife adımları ile jeopolitik risklerin etkisiyle haftayı pozitif bir seyirle tamamladı.

ONS ALTIN REKOR TAZELEDİ

Altının ons fiyatı, üst üste altıncı haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 3 bin 759,7 dolardan tamamlarken hafta başında 3 bin 804 dolarla rekor tazeledi.

Fed Başkanı Powell’ın konuşmasında faiz patikasına ilişkin net bir sinyal vermemesi dolar endeksini yükselterek artışı bir miktar törpülese de güvenli liman talebi altının yukarı yönlü seyrini destekledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 87 lira

Çeyrek altın: 8 bin 626 lira

Cumhuriyet altını: 35 bin 146 lira

Tam altın: 34 bin 507 lira

Yarım altın: 17 bin 252 lira

GÜMÜŞ FİYATLARI

Gümüşün ons fiyatı, tamamlanan haftada altına paralel yükselerek tüm zamanların zirvesi olan 49,8 dolara yaklaşırken haftayı 46,1 dolardan tamamladı ve hafta içinde 46,6 dolarla 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Analistler, gümüşün ons fiyatının rekor seviyelere yaklaşmasıyla yüksek oynaklık taşıdığını hatırlatarak, olası kar satışlarının yüksek volatiliteye sahip olabileceğinin altını çizdi.

PLATİN FİYATLARI

Platin fiyatları, üst üste sekizinci haftada da yükselişini sürdürerek haftayı 1.571,4 dolardan tamamladı, hafta içinde 1.588,8 doları test ederek 2014’ten bu yana en yüksek seviyesini gördü.

PALADYUM

Ons bazında fiyatlar, paladyumda yüzde 10,5 arttı.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 41,5961 lira

Euro: 48,8095 lira

Sterlin: 55,9766 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varili ise şu sıralarda yüzde 0,2 primle 68,8 dolardan satılıyor.

VİOP CUMA GÜNÜ AKŞAM SEANSINDA YÜKSELDİ

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,99 değer kaybederek 11.151,20 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,2 değer kazandı.

Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de bekleyen konut satışları Dallas Fed imalat sanayi endeksi ve Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 seviyelerinin destek, 11.300 ve 11.400 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.