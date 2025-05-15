Altındaki düşüş devam ediyor

AA

Altın, kaos ortamında güvenli liman olurken, uzlaşmanın yaşandığı ortamda ise riskli varlıklara yöneldiğinden değer kaybediyor.

Ticaret savaşlarına yönelik endişelerin yatışmasının ardından altının ons fiyatındaki düşüş devam ediyor.

Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 4,3 değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 1,4 azalışla 3 bin 132 dolardan işlem görüyor.

YATIRIMCI ELİNDEKİ ALTINI SATIYOR

Analistler, altın tarafında ticaret gerilimlerinin gelecek dönemde şiddetlenmeyeceği beklentisi ve yatırımcıların kâr realizasyonu güdülerinin etkileriyle satışların gerçekleştiğini ifade etti.

ABD tahvil piyasalarında 5 iş günüdür devam eden satış eğiliminin ardından şu sıralarda yatay bir seyir öne çıkıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 3 bin 922 lira

Çeyrek altın: 6 bin 646 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 100 lira

Tam altın: 26 bin 589 lira

Yarım altın: 13 bin 294

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksi ise yatay hareket ederek günü 101 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde de yüzde 0,2 azalışla 100,8 seviyesinde bulunuyor.

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,7710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen altında yüzde 0,02 düşüşle 38,7616 lira seviyesinden işlem görüyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,7616 lira

Euro: 43,6486 lira

Sterlin: 51,6478 lira

BORSA İSTANBUL

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,30 yükselişle 9.730,71 puandan başladı

Analistler, bugün teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralar yüzde 1,6 düşüşle 64,4 dolardan işlem görüyor.