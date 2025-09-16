Altının gramı 4 bin 892 liradan işlem görüyor Altın, güne yükselişle başlayarak gramı 4 bin 892 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 194 liraya, cumhuriyet altını ise 33 bin 26 liraya alıcı buluyor. Altının değeri yüzde 0,8 artarak 4 bin 885 liraya yükseldi.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,8 artışla 4 bin 885 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 yükselişle 4 bin 892 lira seviyesinde bulunuyor. ONS GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI Çeyrek altın 8 bin 194 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 26 liradan satılıyor. Altının onsu güne yükselişle başlayarak 3 bin 689,45 dolarla rekor seviyeyi gördükten sonra dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 685 dolardan işlem görüyor. ONS FİYATI REKOR TAZELEMEYE DEVAM EDİYOR ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim sürecine ilişkin olumlu beklentilerle dolara talebin azalmasından destek bulan altının ons fiyatı, rekor tazelemeye devam ediyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in, yarın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yıl sonuna kadar ise toplamda 3 faiz indirimi yapılması bekleniyor. Ekonomi Haberleri Japonların suşi susamı Muğla Gökova'dan

