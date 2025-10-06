Altın rekor tazelemeye devam ediyor: Gramı 5 bin 262 liradan işlem görüyor Altın fiyatları, haftaya yükselişle başladı. Gram altın, 5 bin 262 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 8 bin 890 liradan alıcı bulurken Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satılıyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1 artışla 5 bin 209,6 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 5 bin 262 lira seviyesinde bulunuyor. ÇEYREK ALTIN 8 BİN 890 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR Çeyrek altın 8 bin 890 liradan, Cumhuriyet altını 35 bin 430 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesi ve ABD'de federal hükümetin kapanması sonrasında yatırımcıların güvenli liman varlıklara yönelmesiyle altın fiyatlarını destekliyor. ONS FİYATI 3 BİN 929 DOLAR SEVİYESİNDE Ons altın güne 3 bin 887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 884 dolar, en yüksek de 3 bin 933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 929 dolardan işlem görüyor. Ekonomi Haberleri Emekli zammı belli oluyor: Masada 4 farklı senaryo var

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele'nin Bitcoin sevinci

Trabzon'da hamsinin kilosu 200 lira