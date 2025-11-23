Altının gramı 5 bin 552 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın fiyatları, rekor seviyelere yükselişin ardından ters köşe yaptı ve hafta içerisinde düşüş gösterdi.

Bu hafta altının gram fiyatı yüzde 0,89 değer kazandı.

ALTIN FİYATLARINDA BU HAFTAKİ GİDİŞAT

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,89 artışla 5 bin 568 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 37 bin 558 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 9 bin 244 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,90 artarak 9 bin 327 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN 5 BİN 552 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Gram altın şu sıralar 5 bin 552 liradan işlem görürken, çeyrek altın ise 9 bin 435 TL'den satışa sunuluyor.

Ons altın fiyatı 4 bin 67 dolar seviyelerinde bulunuyor.

23 KASIM PAZAR GÜNÜ ALTIN FİYATLARINDA GÜNCEL DURUM:

Gram altın satış fiyatı: 5 bin 552,10 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9 bin 435,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 18 bin 870,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37 bin 575,64 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 37 bin 589,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 4 bin 067,31 dolar