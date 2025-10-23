Altının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor

- Altının gram fiyatı, dünkü düşüşün ardından yüzde 0,8 artışla 5 bin 573 liradan işlem görüyor.
- Çeyrek altın 9 bin 740 lira, Cumhuriyet altını ise 38 bin 800 liradan satılıyor.
- Dolar endeksindeki toparlanma ve gerilimler, altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.
Altın piyasasında hareketli günler devam ediyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı.
ALTININ GRAMI 5 BİN 573 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI 4 BİN 124 DOLAR SEVİYESİNDE
Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor.
Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü.