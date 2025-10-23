Altının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor Altının gram fiyatı dünkü düşüşün ardından yükselişe geçerek 5 bin 573 liraya ulaştı. Çeyrek altın 9 bin 740 lira ve Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan alıcı buluyor.

Göster Hızlı Özet Altının gram fiyatı, dünkü düşüşün ardından yüzde 0,8 artışla 5 bin 573 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 740 lira, Cumhuriyet altını ise 38 bin 800 liradan satılıyor.

Dolar endeksindeki toparlanma ve gerilimler, altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın piyasasında hareketli günler devam ediyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı. ALTININ GRAMI 5 BİN 573 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 9 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan satılıyor. ONS FİYATI 4 BİN 124 DOLAR SEVİYESİNDE Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor. Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü. Ekonomi Haberleri 2030’a kadar yenilenebilir enerjide büyük dönüşüm: Pompalı depolama

Kredi kartı harcama verileri belli oldu: Türkler en çok Yunanistan'da harcadı

Merkez Bankası'nın faiz kararı bugün belli olacak