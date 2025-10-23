Abone ol: Google News

Altının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı dünkü düşüşün ardından yükselişe geçerek 5 bin 573 liraya ulaştı. Çeyrek altın 9 bin 740 lira ve Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan alıcı buluyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 09:50
Altının gramı 5 bin 573 liradan işlem görüyor
  • Altının gram fiyatı, dünkü düşüşün ardından yüzde 0,8 artışla 5 bin 573 liradan işlem görüyor.
  • Çeyrek altın 9 bin 740 lira, Cumhuriyet altını ise 38 bin 800 liradan satılıyor.
  • Dolar endeksindeki toparlanma ve gerilimler, altın fiyatlarındaki yükselişi destekliyor.

Altın piyasasında hareketli günler devam ediyor.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 531 liradan tamamladı.

ALTININ GRAMI 5 BİN 573 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 5 bin 573 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 740 liradan, Cumhuriyet altını 38 bin 800 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 4 BİN 124 DOLAR SEVİYESİNDE

Güne artışla başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 4 bin 124 dolarda seyrediyor.

Dolar endeksindeki toparlanma ve kar realizasyonlarının etkisiyle önceki günlerde altın fiyatlarında görülen düşüş eğilimi, ticari ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle bugün yükselişe döndü.

Ekonomi Haberleri