Altının gramı 5 bin liradan işlem görüyor

Altın piyasasında hareketli günler yaşanıyor...

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 kazançla 4 bin 982 liradan tamamladı.

GRAMI 5 BİN TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,35 değer kazancıyla 5 bin lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 380 liradan, Cumhuriyet altını 33 bin 770 liradan satılıyor.

ON FİYATI REKOR TAZELEDİ

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileri, devam eden jeopolitik riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla bugün 3 bin 759,29 dolarla rekor tazeledi.

Şu dakikalarda altının ons fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 0,16 yükselişle 3 bin 752 dolardan işlem görüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, bugün Rhode Island eyaletinin Providence kentinin ticaret odasında ekonomik görünüme ilişkin görüşlerini paylaşacak.

FAİZ İNDİRİM SÜRECİYLE İLGİLİ İPUÇLARI BEKLENİYOR

Analistler, Powell'ın açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ve faiz indirim sürecine ilişkin ipuçları verebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 800 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 600 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.