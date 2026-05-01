Altının gramı 6 bin 673 liradan işlem görüyor

Doların seyri ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Gram altın, dünkü yükselişin ardından 6 bin 673 liradan işlem görüyor. Altının değer kazanmasıyla birlikte çeyrek altın 10 bin 949 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.
Altın, doların zayıflaması ve jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasıyla üç günlük düşüşün ardından yeniden yükselişe geçti.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2 artışla 6 bin 713 liradan tamamladı.
GRAM ALTIN 6 BİN 673 LİRA'DAN İŞLEM GÖRÜYOR
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 değer kaybıyla 6 bin 673 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 949 liradan satışa sunuluyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 592 DOLAR
Cumhuriyet altını 43 bin 683 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 4 bin 592 dolardan işlem görüyor.
DOLARIN SEYRİ ALTIN FİYATLARINI BASKILIYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutmasının ardından, dün gelen tepki alımlarıyla yükselen altının onsu, haftanın son işlem gününde satıcılı seyir izliyor.
Doların güçlü seyrini sürdürmesi ve Fed'in gelecek dönemde temkinli yaklaşımına devam edebileceğine dair beklentiler altın fiyatlarını baskılıyor.
YURT İÇİ PİYASALAR BUGÜN KAPALI
Bugün yurt içi piyasalar 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kapalı olacak.
Analistler, bugün ABD'de imalat aktivitesine yönelik verilerin takip edileceğini belirtti.