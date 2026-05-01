'Fabrikalar kuran fabrika'da 1600 derecelik emek: KARDEMİR işçileri üretimin kalbinde

Cumhuriyet’in sanayi hamlesinin en önemli simgelerinden biri olan KARDEMİR, yalnızca çelik üretimiyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin üretim gücünü taşıyan emekçileriyle de dikkat çekiyor. “Fabrikalar kuran fabrika” olarak anılan tesislerde, demir adeta ateşle yoğrularak sanayiye hayat veriyor.

CUMHURİYETLE BAŞLAYAN SANAYİ YOLCULUĞU

Temelleri 1937 yılında atılan KARDEMİR, Türkiye’nin ilk ağır sanayi kuruluşu olma özelliğini taşıyor. 1939 yılında ilk Türk demirinin üretilmesiyle birlikte tesis, ülkenin sanayi tarihinde dönüm noktalarından biri haline geldi.

Bugün otomotivden raylı sistemlere, inşaattan ağır sanayiye kadar birçok sektörün ihtiyacını karşılayan üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor.

1600 DERECELİK ZORLU ÜRETİM SÜRECİ

Fabrikada üretim, yüksek sıcaklıkların ve yoğun iş temposunun hâkim olduğu zorlu bir süreçte gerçekleşiyor. Ham madde yüksek fırınlarda eritilerek sıvı demire dönüştürülüyor, ardından çelik haline getirilip sanayi ürünlerine işleniyor.

Raylardan inşaat demirine, profil ve kangal ürünlerine kadar geniş bir yelpazede üretim yapılan tesislerde sıcaklık 1200 ila 1600 derece arasında değişiyor.

"EN UFAK DALGINLIK KABUL ETMEZ"

Fabrikada 16 yıldır görev yapan Harun Özcan, çalışma koşullarının yüksek dikkat gerektirdiğini belirterek şunları söyledi:

En zorlandığımız kısım sıcaklık. 1600 derecede çalışıyoruz. En ufak dalgınlık kabul etmeyen bir iş yapıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli demirini üretiyoruz. Dışa bağımlılığı azaltan bir kurumda çalışmaktan gurur duyuyoruz.

"FABRİKALAR YAPAN FABRİKADA ÇALIŞIYORUZ"

Elektrik bakım işçisi Mustafa Ulukaya ise KARDEMİR’in ülke sanayisindeki yerini vurgulayarak, üretimin hayatın her alanına dokunduğunu ifade etti:

Bindiğimiz trenlerden geçtiğimiz köprülere kadar her yerde emeğimiz var. Fabrikalar yapan bir fabrikada çalışmak bizim için büyük bir gurur.

MÜHENDİSLERDEN 1 MAYIS VE ORTAK EMEK VURGUSU

Tesislerde görev yapan mühendisler de üretimin ekip çalışmasıyla yürüdüğünü belirtiyor. İşçilerle birlikte omuz omuza çalıştıklarını söyleyen mühendisler, Türkiye’nin sanayi gücünün bu tesislerde şekillendiğini ifade ediyor.

Çalışanlar için 1 Mayıs, yalnızca bir bayram değil aynı zamanda dayanışma ve emek bilincinin sembolü olarak görülüyor. İşçiler, kazasız ve güvenli çalışma ortamı temennisini sık sık dile getiriyor.

TÜRKİYE'NİN SANAYİ HAFIZASI

KARDEMİR, sadece üretim yapan bir tesis değil; Türkiye’nin sanayi hafızasını oluşturan en önemli merkezlerden biri olarak görülüyor. Üretilen çelik, ülke içinde olduğu kadar uluslararası pazarlarda da kullanılıyor.