Altının kilogram fiyatı 3 milyon 738 bin liraya çıktı

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 3 milyon 738 bin liraya yükseldi.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 3 milyon 730 bin liradan tamamlamıştı.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 715 bin lira, en yüksek 3 milyon 745 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 3 milyon 738 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 73 milyon 819 bin 448,89 lira, işlem miktarı ise 826,31 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 214 milyon 858 bin 599,91 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GÖREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, VakıfBank ile Say Kıymetli Madenler olarak sıralandı.