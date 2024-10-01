Altının kilogram fiyatı 3 milyon lirayı geçti KMKTP'de haftanın ikinci gün sonunda altının kilogram fiyatı 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon liralı rakamları geçerek 3 milyon 43 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 30 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 45 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 3 milyon 43 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dünü 3 milyon 40 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 900 milyon 910 bin 80,21 lira, işlem miktarı ise 296,51 kilogram oldu.

TÜM MATALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde işlem hacmi de 943 milyon 40 bin 766,21 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPANLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ziraat Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler ile Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

BUGÜNKÜ İŞLEMLER

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Standart TL / Kg dolar / Ons



Önceki Kapanış: 3 milyon 40 bin / 2 bin 774,40

En Düşük: 3 milyon 30 bin / 2 bin 758,50

En Yüksek: 3 milyon 45 bin 900 / 2 bin 768,90

Kapanış: 3 milyon 43 bin / 2 bin 758,50

Ağırlıklı Ortalama: 3 milyon 41 bin 204,89 / 2 bin 765,52

Toplam İşlem Hacmi (TL): 900 milyon 910 bin 080,21

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 296,51

Toplam İşlem Adedi: 31

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)