Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.

OSN ALTIN

Ons altın ise günün sonunda 3 bin 365,5 dolara çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 409 lira

Çeyrek altın: 7 bin 477 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira

Tam altın: 29 bin 908 lira

Yarım altın: 14 bin 954 lira