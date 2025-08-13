Altının kilogram fiyatı 4 milyon 413 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 401 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 413 bin liraya yükseldi.
Altın piyasasında en düşük 4 milyon 395 bin lira, en yüksek 4 milyon 417 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,3 artışla 4 milyon 413 bin lira oldu.
TOPLAM İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 247 milyon 696 bin 575,75 lira, işlem miktarı ise 740,71 kilogram oldu.
TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 335 milyon 400 bin 41,81 lira olarak gerçekleşti.
OSN ALTIN
Ons altın ise günün sonunda 3 bin 365,5 dolara çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 409 lira
Çeyrek altın: 7 bin 477 lira
Cumhuriyet altını: 30 bin 463 lira
Tam altın: 29 bin 908 lira
Yarım altın: 14 bin 954 lira