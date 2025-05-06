Altının kilogram fiyatı 4,2 milyon liraya yükseldi

AA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı en fazla 4 milyon 245 bin liraya çıkarak, günün sonunda 4 milyon 242 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında standart altının kilogram fiyatı en düşük 4 milyon 195 bin liraya geriledi ancak günün sonunda yüzde 1,5 artışla 4 milyon 242 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı, dünü 4 milyon 180 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM HACMİ VE İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 395 milyon 970 bin 770,46 lira, işlem miktarı ise 808,55 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 3 milyar 909 milyon 685 bin 486,68 lira olarak gerçekleşti.

BORSA'DA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; Garanti BBVA, İstanbul Altın Rafinerisi, DenizBank, Uğuras Kıymetli Madenler ile Merkez Yetkili Müessese olarak sıralandı.