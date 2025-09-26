Altının kilogram fiyatı 5 milyon 165 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 133 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 165 bin liraya yükseldi.
BUGÜNKÜ EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK RAKAMLAR
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 136 bin lira, en yüksek 5 milyon 172 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,6 artışla 5 milyon 165 bin lira oldu.
TOPLAM İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 678 milyon 892 bin 722,75 lira, işlem miktarı ise 914,71 kilogram oldu.
TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 723 milyon 672 bin 756,26 lira olarak gerçekleşti.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 45 lira
Çeyrek altın: 8 bin 559 lira
Cumhuriyet altını: 34 bin 878 lira
Tam altın: 34 bin 242 lira
Yarım altın: 17 bin 121 lira