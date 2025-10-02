Altının kilogram fiyatı 5 milyon 334 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 334 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu.

ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 13 milyar 979 milyon 64 bin 720,47 lira, işlem miktarı ise 2 bin 658,86 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 14 milyar 153 milyon 11 bin 883,1 lira olarak gerçekleşti.

Altının onsu günün kapanışında 3 bin 864 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 168 lira

Çeyrek altın: 8 bin 764 lira

Cumhuriyet altını: 35 bin 714 lira

Tam altın: 35 bin 54 lira

Yarım altın: 17 bin 518 lira