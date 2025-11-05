Altının kilogram fiyatı 5,5 milyon liraya geriledi

- Altının kilogram fiyatı 5 milyon 505 bin liraya geriledi.
- Borsa İstanbul'da altının işlem hacmi 28 milyar 534 milyon lira olarak gerçekleşti.
- Gram altın 5 bin 382, çeyrek altın 9 bin 127 liraya düştü.
Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 535 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 505 bin liraya indi.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.
İŞLEM HACMİ 28,5 MİLYAR LİRA OLDU
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon 376 bin 771,81 lira, işlem miktarı ise 5 bin 272,66 kilogram oldu.
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 28 milyar 716 milyon 261 bin 670,08 lira olarak gerçekleşti.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5 bin 382 lira
Çeyrek altın: 9 bin 127 lira
Cumhuriyet altını: 37 bin 211 lira
Tam altın: 36 bin 533 lira
Yarım altın: 18 bin 265 lira