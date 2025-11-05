Altının kilogram fiyatı 5,5 milyon liraya geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 535 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 505 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ 28,5 MİLYAR LİRA OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon 376 bin 771,81 lira, işlem miktarı ise 5 bin 272,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 28 milyar 716 milyon 261 bin 670,08 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 382 lira

Çeyrek altın: 9 bin 127 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 211 lira

Tam altın: 36 bin 533 lira

Yarım altın: 18 bin 265 lira