Altının kilogram fiyatı 5,5 milyon liraya geriledi

Altın fiyatları düşüş eğimine üçüncü haftasında devam ederken, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda da düşüş devam etti. Ons altın günün sonunda 3 bin 975 dolara, gram altın ise 5 bin 381 liraya düştü.

Yayınlama Tarihi: 05.11.2025 17:13
  • Altının kilogram fiyatı 5 milyon 505 bin liraya geriledi.
  • Borsa İstanbul'da altının işlem hacmi 28 milyar 534 milyon lira olarak gerçekleşti.
  • Gram altın 5 bin 382, çeyrek altın 9 bin 127 liraya düştü.

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 5 milyon 535 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 505 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 376 bin lira, en yüksek 5 milyon 600 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 5 milyon 505 bin lira oldu.

İŞLEM HACMİ 28,5 MİLYAR LİRA OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 28 milyar 534 milyon 376 bin 771,81 lira, işlem miktarı ise 5 bin 272,66 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 28 milyar 716 milyon 261 bin 670,08 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 5 bin 382 lira

Çeyrek altın: 9 bin 127 lira

Cumhuriyet altını: 37 bin 211 lira

Tam altın: 36 bin 533 lira

Yarım altın: 18 bin 265 lira

