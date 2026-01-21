Altının kilogram fiyatı 6,8 milyon liraya yükseldi

- Altının kilogram fiyatı, Borsa İstanbul'da yüzde 3,5 artarak 6 milyon 885 bin liraya çıktı.
- Altın borsasında işlem hacmi 7 milyar 254 milyon lira oldu.
- Altının kilogramı, dünden bugüne 230 bin lira değer kazandı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 885 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.
Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 654 bin 999 liradan tamamlamıştı.
TOPLAM İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira, işlem miktarı ise 1063,16 kilogram oldu.
METALLERDE İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira olarak gerçekleşti.