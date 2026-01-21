Altının kilogram fiyatı 6,8 milyon liraya yükseldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 885 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 815 bin lira, en yüksek 6 milyon 885 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,5 artışla 6 milyon 885 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 654 bin 999 liradan tamamlamıştı.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 254 milyon 367 bin 784,84 lira, işlem miktarı ise 1063,16 kilogram oldu.

METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 8 milyar 80 milyon 788 bin 441,65 lira olarak gerçekleşti.