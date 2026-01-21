AP, Ukrayna'ya 90 milyar euro kredi sürecine onay verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna, Avrupa'nın çeşitli kurumları tarafından destek görüyor.

Avrupa Parlamentosu (AP), Ukrayna'ya 90 milyar euroluk Avrupa Birliği (AB) destek kredisi sağlanması için geliştirilmiş iş birliği prosedürü uygulanmasını onayladı.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Ukrayna'nın 2026-2027 yıllarındaki finansman ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilmesi öngörülen destek kredisi görüşüldü.

KONSEYİN KARARI ÇOĞUNLUK OYU İLE ALINDI

AP milletvekilleri, Ukrayna'ya 90 milyar euroluk destek kredisi sağlamak için geliştirilmiş iş birliği prosedürünün uygulanmasına ilişkin AB Konseyi kararını 499 evet, 135 hayır oyuyla onayladı.

Ukrayna'ya AB destek kredisi, 18 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde kararlaştırılmıştı.

Çekya, Macaristan ve Slovakya, Ukrayna'ya yönelik krediyi desteklemediği için sürecin diğer AB üyesi ülkelerin belirli alanlarda iş birliği yapmasına olanak tanıyan geliştirilmiş iş birliği prosedürü ile ilerlemesine karar verilmişti.

AB kurallarında, geliştirilmiş iş birliği prosedürü AP onayını gerektiriyor.

UKRAYNA 2 YIL FİNANS EDİLECEK

AB, sermaye piyasalarından 90 milyar euro tutarında ortak borçlanma yapmayı ve bu kaynakla gelecek 2 yıl Ukrayna'yı finanse etmeyi planlıyor.