Altının kilogram fiyatı 7 milyon 330 bin liraya çıktı

- Altının kilogram fiyatı, 7 milyon 250 bin liradan 7 milyon 330 bin liraya çıktı.
- Bu artış, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda dikkat çekti.
- Piyasada, toplam işlem hacmi 5 milyar 879 milyon lira olarak kaydedildi.
Standart altının kilogram fiyatı, cuma gününü 7 milyon 250 bin liradan tamamlamıştı.
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 330 bin liraya çıktı.
Altın piyasasında en düşük 7 milyon 290 bin lira, en yüksek 7 milyon 330 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 artışla 7 milyon 330 bin lira oldu.
ALTIN İŞLEM HACMİ
KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 565 milyon 143 bin 215,38 lira, işlem miktarı ise 352,23 kilogram oldu.
TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 879 milyon 626 bin 238,74 lira olarak gerçekleşti.