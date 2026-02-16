Deprem bölgesinde geçici vergi beyanı verme süresi uzatıldı

- Depremden etkilenen bölgelerdeki mükelleflerin 2025 yılı 4. vergi dönemi beyannamelerini 17 Şubat yerine 9 Mart'a kadar verme süresi uzatıldı.
- Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya ve Gaziantep'in bazı ilçelerini kapsayan bu karar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
- Cirosu 2,5 milyon liranın altında olan mükellefler için mücbir sebep hali sonrasında bu düzenleme yapıldı.
2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin 17 Şubat'a kadar verilmesi gerekiyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen mükelleflerce 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine ilişkin beyannamelerin verilme ve ödeme süresinin 9 Mart'a uzatılması kararlaştırıldı.
GİB DUYURDU
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) konuya ilişkin duyurusu, Başkanlığın internet sitesinde yayımlandı.
SÜRESİ UZATILAN YÜKÜMLÜLÜKLER
Buna göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki mücbir sebep hali sona eren (cirosu 2,5 milyon liranın altında olan) mükelleflerce 17 Şubat gün sonuna kadar verilmesi gereken 2025 yılı 4. geçici vergi dönemine (ekim-kasım-aralık ) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 9 Mart Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.
Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Şubat günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.