Beko’dan Hatay’a 7 mağaza: Ticari hayata güçlü destek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beko, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede perakende yapısının ve günlük yaşamın yeniden güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Hatay’da 7 yeni mağaza açtı.

Marka Antakya ve Kırıkhan başta olmak üzere farklı ilçelerde açtığı yeni mağazalarla, deprem sonrasında faaliyetlerini konteyner mağazalarda sürdüren bayilerin kalıcı satış noktalarına geçişini ve kentteki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliğini destekliyor.

HATAY'A YENİ MAĞZALAR AÇILDI

Avrupa’nın lider beyaz eşya markası Beko, 6 Şubat depremlerinin ardından yürüttüğü çalışmalar kapsamında bölgede perakende yapısının ve günlük yaşamın yeniden güçlenmesine katkı sağlamak amacıyla Hatay’da 7 yeni mağaza açtı.

Antakya ve Kırıkhan başta olmak üzere farklı ilçelerde hizmete giren mağazaların açılış törenlerine Beko’nun üst düzey yöneticileri katıldı. Deprem sonrası dönemde Beko’nun desteğiyle hayata geçirilen konteyner mağazalarda sürdürülen satış ve hizmet faaliyetleri, yeni mağazalarla kesintisiz şekilde devam edecek.

“HATAY’DA UZUN VADELİ BİR SORUMLULUK ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ”

Arçelik’in 6 Şubat depreminin ardından Hatay’da yaşamın yeniden güçlenmesi için birçok proje hayata geçirdiğini belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, şu ifadeleri kullandı:

Hatay’da attığımız adımları bölgenin yeniden toparlanmasına katkı sağlayan; ekonomik ve sosyal dayanıklılığını güçlendiren bir dönüşüm olarak ele alıyoruz. Günlük yaşamın normalleşmesini destekleyen, halkı güçlendiren, sürdürülebilir çözümler üreten bir sorumluluk anlayışıyla hareket ediyoruz. Koç Holding ve Topluluk şirketleriyle birlikte AFAD iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Umut Kentler’deki çalışmalarımız bu yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Şirket olarak Umut Kentler’de Mutfak Atölyeleri, Arçelik–Beko Kafeler ve Futbol Okulu gibi alanlardaki faaliyetlerimizle sosyal yaşamı desteklerken; Hatay ve Malatya’da açtığımız müşteri iletişim merkezlerimizle istihdama katkı sağlıyoruz. Beko markamız ile ArsaVev Hatay Kadın Voleybol Spor Kulübü’nün Umut Sponsoru’yuz.

Sponsorluğumuz ile sporun birleştirici gücü aracılığıyla kentte dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Yaklaşımımızın sahadaki yansımalarından biri olarak Hatay’da hizmete açtığımız yeni mağazalarla hem yerel ticaretin yeniden güçlenmesine hem de bölge halkının ürün ve hizmetlere erişiminin sürekliliğine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yeniden açtığımız mağazalar bizim için satış noktalarından öte istihdamın sürekliliğine katkı sağlayan, perakendeciliğin yeniden canlanmasına destek olan ve bölge halkının günlük yaşamına kesintisiz hizmet sunan yapılar olarak konumlanıyor. Bu yaklaşımı aynı kararlılıkla sürdürerek, Hatay’da hem sosyal yaşamın güçlenmesine hem de yerel ekosistemin sürdürülebilir şekilde yeniden canlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz.

"BAYİLERİMİZİN KALICI VE MODERN SATIŞ NOKTALARINA GEÇİŞİNİ DESTEKLİYORUZ"

Hatay’daki mağaza açılışlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Beko Satış Kıdemli Direktörü Burak Bilgisel, “Bayilerimizin faaliyetlerini sürdürülebilir bir zeminde devam ettirmesi, yerel ticaretin yeniden güçlenmesi ve günlük yaşamın normalleşmesi deprem bölgesinde izlediğimiz yaklaşımın temelini oluşturuyor. Bu bakış açısıyla bugün Hatay’da hizmete açtığımız yeni mağazalarla, deprem sonrası faaliyetlerini geçici çözümlerle sürdüren bayilerimizin kalıcı ve modern satış noktalarına geçişini destekliyoruz. Bu geçişi mümkün kılmak için, deprem sonrası mağazaları yıkılan veya hasar gören bayilerimizin satış noktalarını bayilerimizin kullanımına hazır şekilde yeniden hayata geçirdik. Teşhir ve perakende tarafında devreye aldığımız ek desteklerle bayilerimizin rekabet gücünü korumayı, bölgeye özel fiyat uygulamalarıyla da tüketicilerimizin yanında olmayı hedefledik. Bu çalışmaların sonucunda bugün yeniden açılan mağazalarımızla birlikte Hatay’da 20’den fazla noktada tüketicilerle buluşuyoruz. Önümüzdeki dönemde Hatay genelinde yeni mağaza yatırımlarının yanı sıra mevcut mağazalarımızda yenileme ve modernizasyon çalışmalarını da sürdürerek, kentteki perakende altyapısını uzun vadede daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

HATAY’DA YAYGIN MAĞAZA AĞI

Bugün itibarıyla Hatay genelinde 20’den fazla mağaza ile hizmet veren Beko; Hatay’ın 11 ilçesinde faaliyet gösteriyor. Beko, ilerleyen dönemde planlanan yeni bayilik açılışlarıyla ildeki varlığını ve erişilebilirliğini artırmayı hedefliyor.

“KADININ İŞİ, GÜCÜ” PROJESİYLE KADIN BAYİLERE DESTEK

Beko’nun kadın girişimciliğini desteklemek ve bayi ekosisteminde kadın temsiliyetini artırmak amacıyla hayata geçirdiği “Kadının İşi, Gücü” projesi, Hatay’daki yeniden yapılanma sürecinde de sahadaki etkisini sürdürüyor. Açılan yeni mağazalar arasında, deprem sonrası süreçte faaliyetlerini sürdüren Antakya ve Samandağ’dan toplamda 4 kadın girişimci bayi de yer alıyor. Beko, kadın bayilerin perakende ekosistemindeki varlığını güçlendirerek, bölgede hem ticari sürekliliğe hem de kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yerel yapının oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyor.