HGS kartları gümrük girişlerinden temin edebilecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yabancı plakalı araçların geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel iş birliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu.

OTOYOLLARDAN GEÇEN YABANCI PLAKALI ARAÇLARIN ÜCRETİ, GÜMRÜKTE TAHSİL EDİLECEK

KGM'nin X hesabından yapılan paylaşımda, 2022'de Genel Müdürlük tarafından işletilen otoyol geçiş ücretlerinin tahsil edilmesiyle başlanan uygulamanın, kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerin de dahil edilmesiyle tüm otoyolları kapsadığı bildirildi.

HGS KARTLARI GÜMRÜK GİRİŞLERİNDEN TEMİN EDİLEBİLECEK

Yabancı plakalı araç kullanıcılarının, HGS kartlarını gümrük girişlerinden temin edebileceğine dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi: