Mehmet Şimşek: İmalat sanayisinde toparlanma sürdü

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 48,9'a yükseldi.

İSO Türkiye İmalat PMI anketinin Aralık 2025 dönemi sonuçları, eşik değer olan 50’nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9’a çıktı.

Endeks, böylece yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kalarak son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

"SON İKİ AYDA ARTAN İMALAT SANAYİSİNDE TOPARLANMA SÜRDÜ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan Satın Alma Yöneticileri Endeksi hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında, "Son iki ayda artarak imalat sanayisinde toparlanmanın sürdüğünü gösteren Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralıkta 2025 yılının en yüksek seviyesine ulaştı.

SANAYİ ÜRETİMİ DESTEKLENECEK

İyileşen küresel görünüm, dezenflasyon süreci ile birlikte destekleyici yurtiçi finansal koşullar ve aktif sanayi politikalarımızın 2026 yılında sanayi üretimini desteklemesini bekliyoruz." dedi.