Altının kilogram fiyatı, haftanın ilk gününde 4 milyon 238 bin liraya çıktı

AA

Standart altının kilogram fiyatı, cuma günü haftayı 4 milyon 142 bin 999,50 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde 4 milyon 238 bin 900 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 212 bin lira, en yüksek 4 milyon 250 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,3 artışla 4 milyon 238 bin 900 lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 626 milyon 376 bin 764,21 lira, işlem miktarı ise 386,24 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 1 milyar 841 milyon 039 bin 780,67 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar; İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Altınbaş Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 207 lira

Çeyrek altın: 7 bin 133 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 58 lira

Tam altın: 28 bin 528 lira

Yarım altın: 14 bin 269 lira