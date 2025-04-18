Altının kilogramı haftayı 4 milyon 143 bin liradan kapattı

AA

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 120 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 4 milyon 142 bin 999,5 liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 127 bin lira, en yüksek 4 milyon 142 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 4 milyon 142 bin 999,5 lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 373 milyon 481 bin 975,96 lira, işlem miktarı ise 333,33 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 386 milyon 441 bin 614,94 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Albayrak Döviz ve Altın Yetkili Müessese, BLZ Kıymetli Madenler ile Vakıf Katılım Bankası olarak sıralandı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 84 lira

Çeyrek altın: 6 bin 925 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 217 lira

Tam altın: 27 bin 704 lira

Yarım altın: 13 bin 853 lira