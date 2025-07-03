Altının kilosu günün sonunda 4 milyon 280 bin liraya geriledi

Altın yurt dışında ABD'nin tarifelerinden yurt içinde de açıklanan verilerden etkilenmeye devam ediyor.

Yatırımcılar ve vatandaşların da gözü altın fiyatlarının üzerinde.

Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 296 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 280 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 280 bin lira, en yüksek 4 milyon 303 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,4 azalışla 4 milyon 280 bin lira oldu.

TOPLAM İŞLEM HACMİ 1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 87 milyon 548 bin 525,62 lira, işlem miktarı ise 253,73 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 182 milyon 610 bin 585,95 lira olarak gerçekleşti.

Ons altın: 3 bin 331 dolar

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 267 lira

Çeyrek altın: 7 bin 237 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 487 lira

Tam altın: 28 bin 949 lira

Yarım altın: 14 bin 473 lira