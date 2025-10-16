Altının kilosunda tarihi zirve

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı.

İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.