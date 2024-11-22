Altının onsu yükselişini 5. iş gününde de sürdürdü

AA & Ensonhaber

Altının ons fiyatı yükselişini 5. iş gününde de sürdürerek, şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 2 bin 688 dolara çıktı.

Dolar endeksi ise yüzde 0,2 artışla 107,2'ye çıkarak Kasım 2023'ten beri en yüksek seviyesini test etti.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI BEKLENTİLERE PARALEL GELDİ

Dün, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

PPK karar metninde, "Politika faizi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir." denildi.

ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları kayıplarını geri almaya devam ediyor.

Yurt içinde İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları şöyle:

Gram altın: 2 bin 989 lira

Çeyrek altın: 5 bin 70 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 665 lira

Tam altın: 20 bin 289 lira

Yarım altın: 10 bin 141 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Dolar/TL dün yüzde 0,1 artışla 34,4860'tan kapanırken, bugün bankalararası piyasada önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 34,5991'den işlem görüyor.

Dolar: 34,5991 lira

Euro: 36,2616 lira

Sterlin: 43,4113 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kazanarak 9.367,77 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrol ise yatay seyirle 73,9 dolardan işlem görüyor.

BAKIR

Son 3 gündür değer kaybeden bakırın libresi de önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 4,09 dolardan fiyatlanıyor.