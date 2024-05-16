Anadolu Grubu Özbekistan’da 4'üncü Coca-Cola fabrikasını açtı Anadolu Grubu, bünyesinde bulundurduğu Coca-Cola İçecek (CCI) şirketiyle, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde dördüncü fabrikasını resmi olarak açtı. Bu yeni tesisle birlikte, grup Türkiye dahil olmak üzere 12 ülkede toplam 36 Coca-Cola üretim tesisine sahip oldu.

ensonhaber.com

Turkiye’de Anadolu Grubu'nun sahibi olduğu Coca-Cola İçecek şirketi Özbekistan’daki 4'üncü fabrikasını Semerkant şehrinde açtı.

Grubun sahibi olduğu Coca-Cola üretim tesislerinin sayısı Türkiye’nin de dahil olduğu 12 ülkede 36’ya yükseldi.

Açılış töreni düzenlendi

Anadolu Grubu ve Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın yanı sıra Coca-Cola Company Global CEO’su James Quincey ve Anadolu Grubu CEO’su Burak Başarır ile birlikte Özbekistan Yatırım Bakanı ve diğer üst düzey devlet temsilcileri açılış törenine katıldı.

"İpek Yolu’nun en kıymetli noktalarından Semerkant’ın yeri bizim için çok ayrı"

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Bugün, Anadolu Grubu olarak 20 ülkede geniş bir coğrafyada faaliyet gösteriyor, 100 bin çalışanımızla 1 milyar insana hizmet götürüyoruz. İki bin yılı aşkın süredir dünya kültürlerinin kesişme noktasında yer alan olağanüstü Semerkant şehrinde Coca-Cola İçecek'in son teknoloji yeni şişeleme tesisinin açılışını yapmaktan gurur duyuyoruz. Yeni Özbekistan'ın parlak geleceğine olan sarsılmaz inancımızı ülkedeki yatırımımızın üçüncü yılında, dördüncü fabrikamızı açarak teyid etmiş bulunuyoruz. Özbekistan’ın ilk özelleştirmesini dünya çapında örnek gösterilen bir süreçle üç yıl önce gerçekleştirmiştik. Anadolu Grubu’nun son on yılda 7 milyar Amerikan dolarına ulaşan yatırımlarındada, İpek Yolu’nun en kıymetli noktalarından Semerkant’ın yeri bizim için çok ayrı.

"Özbekistan en hızlı büyüyen uluslararası operasyonumuzdan biri"

Üç yıl önce Coca-Cola İçecek’in CEO’su olarak özelleştirme süreci sonrası Özbekistan yatırımına liderlik eden Anadolu Grubu İcra Başkanı Burak Başarır da açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

CCI bugün Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'da 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ve 10.000’den fazla çalışanı ile faaliyet göstermekte. 2021'den bu yana neredeyse iki kat büyüme gerçekleştiren Özbekistan, CCI ülkeleri arasında en hızlı büyüyen uluslararası operasyonumuzdan biri. Özbekistan’daki satın alma süreci kapsamında ilk olarak 252 milyon Amerikan Doları, ardından işimizi büyütmek üzere 120 milyon Amerikan dolarına yakın ek yatırım yaptık. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Semerkant fabrikamıza da ayrıca 112 milyon Amerikan dolar yatırım yapacağız. CCI Özbekistan, Özbek ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratmaktadır. Yakın zamanda Namangan'da mevcut fabrikamızın yerine yeni, son teknoloji tesisimizin inşaasına başlayacağız ve onu da 2025 yılı içinde hizmete açacağız. Bu yatırımlar üretim kapasitemizdeki genişlemeyi ifade etmenin dışında, Özbekistan’ın potansiyeline olan inancımızın da simgesi.

Anadolu Grubu hakkında

• Anadolu Grubu, "Anadolu’yu dünyaya, dünyayı Anadolu’ya bağlayan yıldız" olma vizyonuyla bugün 20 ülkede, 80’e yakın şirketi, 90 üretim tesisi, 6 Ar-Ge merkezi ve 100.000 çalışanı ile faaliyetlerini bira, meşrubat, perakende, tarım, otomotiv, kırtasiye ve enerji olmak üzere 7 sektörde sürdürüyor.

• 1950 yılında Yazıcı ve Özilhan aileleri tarafından kurulan Grup, hem rakamsal verileri ve üretim gücü hem de geliştirdiği ve içinde yer aldığı projelerle Türkiye ekonomisinin en büyük itici güçlerinden biri konumundadır.

• AB InBev, The Coca-Cola Company, Faber-Castell, Isuzu, Kia, Honda, Honda Marine, Kohler, Johns Hopkins Medicine gibi alanlarında dünyanın önde gelen isimleri olan markalarla ve şirketlerle kurduğu ortaklıklarla çok uluslu ve girişimci bir grup olma misyonu doğrultusunda hareket ediyor.

• Grubun, 2023 yılı geliri 13.5 milyar ABD dolarına ulaştı.

• Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim kapsamındaki çalışmalarını, Anadolu’dan Yarınlara sürdürülebilirlik stratejisi ile Doğanın, İşin ve İnsanın “yarını” değer alanlarında yönetiyor. Sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde tarım, eğitim, sağlık, spor, kültür-sanat ve turizm gibi pek çok alanda çalışmalar yapan Grup, sosyal kuruluşları Anadolu Vakfı, Anadolu Sağlık Merkezi ve Anadolu Efes Spor Kulübü ile topluma katkılarını duyarlılıkla gerçekleştiriyor.

• Global markalar ve çok uluslu şirketlerle ortaklık kültürü, markalı tüketici ürünlerindeki uzmanlığı, geniş bir coğrafyada güçlü bir bölgesel oyuncu olarak sahip olduğu deneyim ve güçlü kurumsal yönetim anlayışıyla, Anadolu Grubu faaliyette bulunduğu her alanda sürdürülebilir bir anlayışla değer katarak hızlı ve sağlıklı büyümesini devam ettiriyor.

Coca-Cola İçecek hakkında

• Coca-Cola İçecek (CCI); Türkiye, Orta Asya, Güney Asya ve Orta Doğu'da 12 ülkede 33 şişeleme ve 3 meyve işleme fabrikası ve 10.000’den fazla çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

• CCI’ın %28,9’u Borsa İstanbul’da , %50,3 pay ile çoğunluk hissesi ise bir Anadolu Grubu şirketi olan Anadolu Efes’indir.

• Çorlu’dan Çin sınırına kadar uzanan 6,5 milyon km²'lik alanda Türk bayrağını dalgalandıran ve en son operasyonlarına kattığı Bangladeş ile 600 milyonluk bir nüfusa hizmet veren CCI, Coca-Cola sistemi içinde nüfus bazında dünyanın en büyük üçüncü, satış hacmi bakımından ise yedinci büyük şişeleyici konumunda bulunuyor.

• Şirket, 164 üretim hattında yıllık 2 milyar ünite kasa üretim kapasitesine sahiptir ve global pazarlarda güçlü bir konumda yer almaktadır.

CCl Özbekistan hakkında

• CCI, Orta Asya'nın tamamını kapsayan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Azerbaycan olmak üzere 6 ülkede şişeleyici faaliyetlerinde bulunmaktadır.

• CCI’ın Orta Asya’da, Özbekistan’da açılışını yaptığı son fabrika sayısı 10’a yükselirken, bölgede yaklaşık 3.400 çalışanı bulunmaktadır.

• Özbekistan’da ilk olarak 1994 yılında başlayan Coca-Cola şişeleme faaliyetleri, 2021 yılında CCI çatısı altına girmiştir.

• 30 Eylül 2021’de Coca-Cola İçecek ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Varlık Yönetimi Ajansı (UzSAMA) arasında yüzde 57,1 oranındaki Coca-Cola Bottlers Uzbekistan (CCBU) hisselerinin özelleştirilmesine yönelik Hisse Alım Sözleşmesi’nin imzalanmasının ardından, 252,28 milyon ABD doları karşılığında satın alma işlemi tamamlandı.

• Coca-Cola İçecek, 27 Aralık 2021’de Coca-Cola Bottlers Uzbekistan'ın (CCBU) kalan %42,88 hissesini 90,0 milyon ABD doları karşılığında The Coca-Cola Company'den (TCCC) satın aldı.

• CCI Özbekistan 1.600’da çalışanıyla, 38 binden fazla satış noktasına hizmet sağlamaktadır.

• CCI’ın Özbekistan’da Taşkent, Namangan, Urgenç ve son olarak da Semerkant’ta yeni açılan üretim tesisiyle birlikte 4 fabrikası bulunmaktadır.

• Coca-Cola İçecek'in Semerkant fabrikasına yapacağı yatırım toplam 112 milyon ABD doları bulacak, bu da yerel ekonomi üzerinde önemli bir etki yaratacaktır.

• CCI, 2021’de operasyonlarına başladığından bu yana satış hacmini yaklaşık iki katına çıkarmıştır.

• Semerkant fabrikasında toplam 3 üretim hattında Coca-Cola, Fanta, Sprite ve Fusetea gibi popüler ürünlerinin yanı sıra, yerel pazarlara yönelik ürünler de üretecek.

• CCI’ın Özbekistan’daki büyüme stratejisinde yeni fabrika ve altyapı yatırımlarının yanı sıra, yeni üretim hattı ve soğutucu yatırımları ile çalışanlarının bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları yer alıyor.

Coca-Cola Sistemi’nin Özbekistan ekonomisine etkisi

• CCI Uzbekistan, Özbek ekonomisine katkıda bulunduğu her bir dolar için 8 çarpan etkisi yaratmaktadır.

• Özbekistan'da, The Coca-Cola Company (TCCC)'den satın alınan konsantre hariç tutulursa, tedarikimizin %86'sı yerel olarak Özbek işletmelerinden yapılmaktadır.

• Coca-Cola Sisteminin ülke ekonomisine katkısı şu anda ülkenin GSYH'sinin %0,5'ine denk gelmektedir.

• Coca-Cola Sistemi'ndeki her bir doğrudan iş, ekonomide 46 iş olarak çarpan etkisine sahiptir. Değer zinciri boyunca desteklenen iş sayısı son 5 yılda iki katına çıkarak 34.000'den 78.500'e yükselmiştir.

• Yeni açılan CCI Semerkand fabrikası bölgeye 300 yeni iş imkânı sağlayacaktır.

Özbekistan’daki Coca-Cola Sistemi’nin bazı kurumsal sosyal sorumluluk projeleri:

Coozin Projesi

• Coca-Cola Vakfı tarafından desteklenen Kadınların Güçlenmesi Projesi Coozin, sıfır başlangıç sermayesi ile kadınlara kendi küçük işletmelerini kurma fırsatı sağlayan dijital bir platformdur.

• Hâlihazırda Özbekistan ve Tacikistan’da yürütülen proje ile kadınlar; lojistik, çevrim içi ödemeler ve eğitimler dâhil olmak üzere gerekli tüm hizmetlere dijital olarak bağlanarak serbest meslek fırsatlarından yararlanabiliyor.

• Platforma katılmadan önce kadınlara finansal okuryazarlık, psikoloji, fotoğrafçılık, girişimcilik ve mutfak becerileri konularında eğitimler veriliyor.

• 2023 yılında Coozin Projesi ile Tacikistan’da 3.434 kadına ve Özbekistan’da ise 12.000 kadına erişim sağlandı.

Kırsal Alanlarda Güvenli İçme Suyuna Erişim Projesi

• Coca-Cola Vakfı tarafından finanse edilen, BM Kalkınma Programı’nın (UNDP) "Kırsal alanlarda güvenli içme suyuna erişim sağlayarak Aral Denizi bölgesinde sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi” projesi ile Özbekistan’ın Harezm bölgesinde, kaliteli su kaynağına erişim yoluyla 3.011 kişinin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

• Proje; altyapı inşası, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları ile uygulama ve bakım faaliyetleri sürecinde görev alacak Topluluk Temelli Girişim Grubunun oluşturulması aşamalarını içeriyor.

• Karakalpakistan bölgesinde ise, saatte 8.000 litre kapasiteli tuzdan arındırma ekipmanının kurulumu ile 83 hane ve 2 okul olmak üzere yaklaşık 1.269 kişinin temiz suya erişimi hedefleniyor.

"Go Wasteless" HoReCa Toplama Projesi

• CCI Özbekistan HoReCa sektöründe atık geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve sektörün çevresel etkilerini azaltmayı amaçlayan proje kapsamında; HoReCa, dijital bir platform üzerinden, toplanan PET şişeleri doğrudan geri dönüşüm firmalarına satabilmekte, geri dönüşüm firmaları da hem verimli rota planlaması ile lojistik harcamalarını azaltmakta hem de daha kaliteli bir ham maddeye daha az ödeme yapmaktadır.

• 2023 yılı içinde proje kapsamında 120 HoReCa noktasından toplanan toplam 5 ton PET şişe geri dönüşüme gönderildi.