Anadolu Isuzu, Orta Asya'nın ticari araç devi SamAuto'yu satın aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Anadolu Grubu şirketi Anadolu Isuzu, uluslararası iş birliği alanında önemli bir stratejik adım attı.

Şirket, Orta Asya ticari araç sektörünün önde gelen üreticisi Özbekistan merkezli SamAuto’nun sermayesinin yüzde 75,2’sine denk gelen payların devrine ilişkin hisse devir sözleşmesini imzaladı.

80 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME

Şirketin, hisselerinin devralınması karşılığında 80 milyon ABD doları tutarında baz satış bedeli ödemesi öngörülüyor. 42 yıllık üretim deneyimi, güçlü Ar-Ge yetkinlikleri ve geniş ürün gamı ile ticari araç sektöründe öne çıkan Anadolu Isuzu, bu stratejik yatırım sayesinde faaliyetlerini genişletmeyi, bölgesel rekabet gücünü artırmayı ve SamAuto’yu bölgenin entegre üretim merkezi konumuna taşımayı hedefliyor.

“TÜRKİYE’NİN MÜHENDİSLİK VE SANAYİ YETKİNLİĞİNİ DÜNYADA DAHA DA GÜÇLÜ VE GURURLU BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ”

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, satın alma süreci ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

SamAuto’nun çoğunluk hisselerinin satın alınmasına yönelik bu yatırım, Anadolu Isuzu’nun global büyüme yolculuğunda stratejik bir kilometre taşı niteliği taşıyor. Anadolu Grubu’nun otomotiv sektöründeki ilk yurt dışı üretim adımı olan bu girişimle, yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmıyor; teknoloji, dijitalleşme ve ürün geliştirme alanlarındaki yetkinliklerimizi bölgesel bir güç merkeziyle buluşturuyoruz. Anadolu Grubu’nun Vizyon 2035 stratejisi kapsamındaki bölgesel liderlik hedefimiz doğrultusunda, Orta Asya’yı kapsayan geniş bir coğrafyada modern ulaşım çözümlerini daha erişilebilir kılmayı ve uluslararası ölçekte daha güçlü bir üretim ve inovasyon ağı oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yatırım, Türkiye’nin mühendislik ve sanayi gücünü dünyada daha da güçlü ve gururlu bir şekilde temsil etmemizi sağlayacak.

ANADOLU ISUZU ÜRETİM GÜCÜYLE GENİŞ BİR COĞRAFYADA ETKİ YARATACAK

Ar-Ge merkezinde geliştirilen ve kendi üretim tesislerinde üretilen yenilikçi ürünlerini 45’i aşkın ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu, ihracat coğrafyasını her geçen gün güçlü adımlarla daha da genişleterek uluslararası büyüme yolculuğunu kararlılıkla sürdürüyor. Anadolu Isuzu, bu yatırımıyla geniş bir coğrafyada faaliyet göstererek stratejik bir entegre üretim merkezi haline gelme yolunda ilerliyor. Bu satın alma ile birlikte SamAuto tesislerinde üretilen bazı modellerin Anadolu Isuzu’nun ürün gamına eklenmesi ve Anadolu Isuzu’nun bazı modellerinin SamAuto fabrikasında da üretilmesi planlanıyor.