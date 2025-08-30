Ankara ve Eskişehir'deki bazı arazilerde toplulaştırma

Eskişehir ve Ankara'daki bazı mahallelerde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki Dümrek ve Saray mahalleleri ile Sivrihisar ilçesindeki Elcik Mahallesi'nde, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.

ANKARA'DAKİ TOPLULAŞTIRMA

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Mahmutlar ve Kırşeyhler mahallelerinde, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce toplulaştırma yapılacak.