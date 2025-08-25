Okul öncesi, kırtasiyeler denetlendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, yeni eğitim öğretim yılı öncesi türkiye genelinde kırtasiye ve okul ürünlerini denetliyor.

Bakanlık ekipleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı.

Bugün Ankara, İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen denetimlerin bilgisi paylaşıldı.

81 İLDE DENETİM SÜRÜYOR

Bakanlığa bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

ANKARA'DAKİ KIRTASİYELER DENETLENDİ

Bu kapsamda Ankara'da da bir kırtasiyeye giden ekipler, "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi kapsamında fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yaptı.

Ekipler, başta öğrencilerin sıklıkla kullandığı kalem, silgi, defter ve çanta gibi ürünlerin etiketini inceledi.

ETİKET VE KASA FİYATLARINA BAKILDI

Ayrıca etiket ve kasa fiyatlarında farklılık olup olmadığı, ekipler tarafından kontrol edildi.

UYGUNSUZ ÜRÜNLER İÇİN CEZA

Ankara İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, planlama kapsamında fiyat, menşe, fiyat değişim tarihini kontrol ettiklerini bildirdi.

KURALLARA AYKIRI TESPİTTE TUTANAK TUTULDU

Ürün Türkiye'de üretildiyse yerli üretim logosunun olup olmadığını incelediklerini belirten ekipler, kriterleri karşılamayan ve kurallara aykırı ürün tespitinde tutanak tutulduğunu ve Bakanlık tarafından ürün başına ceza uygulandığını ifade etti.

İSTANBUL'DA KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİ DENETİMİ

İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kentte 2025-2026 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

EŞ ZAMANLI DENETİMLER

Ticaret Bakanlığına bağlı ekipler, 8 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı öncesi, 81 ilde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda, ekipler tarafından İstanbul'da kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat etiketi ile ürün güvenliği kontrolleri yapıldı.

İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, bir kırtasiyede katıldığı denetimin ardından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı olarak ürün güvenliği denetim ekiplerinin kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili imalatçılardan, ithalatçılardan ve bu işin toptan satışını yapan firmalardaki ürünlerden numuneler aldıklarını aktardı.

"NUMUNELER TEST EDİLİYOR"

Menteşe, alınan numunelerin laboratuvarlara gönderilerek test edildiğini ifade ederek, "Çıkan sonuçlara göre güvensiz olan ürünlere yönelik yerine göre yoğun bir idari yaptırım cezalarıyla karşı karşıya kalma durumu var." dedi.

Vatandaşların kırtasiyelerden alışveriş yaparken özellikle çanta, önlük gibi tekstil ve tekstil ürünlerinde etiket olup olmamasına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Menteşe, ürünlerin içeriğine dair tanıtıcı bir bilgi olması ve oyun hamuru gibi ürünlerde uyarıcı işaretlerin bulunması gerektiğini söyledi.

İSTANBUL’DA 1 MİLYON 972 BİN 418 LİRALIK İDARİ PARA CEZASI

Menteşe, fiyat etiketi yönetmeliği ve fahiş fiyatların önüne geçilmesi amacıyla denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Geçen hafta içerisinde 165 iş yerinde yaklaşık 17 bin 461 ürün inceledik. Fiyat etiketi açısından 623 tanesinin Fiyat Etiketi Yönetmeliğimize aykırı olduğunu tespit edip tutanak tuttuk. 1 milyon 972 bin 418 liralık idari para cezası uyguladık. Yine 46 işletmede de fiyatları makul olmadığı için tutanak tuttuk. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na yönlendirdik. Orada gerekli işlemler yapılacak." diye konuştu.

İstanbul Ticaret İl Müdürü Menteşe, bu denetimlerin, tüketicilerin ekonomik menfaatlerini korumak ve olası mağduriyetlerin önüne geçmek için gerçekleştirildiğini aktardı.

İZMİR'DE KIRTASİYE VE OKUL ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DENETİM

İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekiplerince, kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimi gerçekleştirildi.

İl Ticaret Müdürlüğü ile Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ekipleri, okulların açılması öncesi Konak ilçesinde okul alışverişlerinin yoğun yapıldığı kırtasiyeleri denetledi.

Denetimlerde etiket ve kasa fiyatlarını kontrol eden ekipler, ürün sağlığına yönelik de inceleme yaptı.

KESİLECEK CEZALAR BELLİ

Devam edeceği belirtilen denetimlerde fiyat etiketi mevzuatına aykırılığı tespit edilen her bir ürün için 3 bin 169 lira, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir ürün içinse 1 milyon 439 bin 300 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

REKLAM KURULU İNCELEYECEK

Ürünlerde tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamalarının tespit edilmesi durumunda Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacağı bildirildi.