Devletten aldığı hibe desteğiyle halı yıkama atölyesi açan eski hükümlü, 5 kişiye istihdam sağlıyor.

19 yıl cezaevinde kalan 60 yaşındaki Hacı Osman Çalışkan, 2017'de tahliye olduktan sonra halı yıkama atölyesi açmak için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla İŞKUR'a başvurdu.

Adalet Bakanlığı'nın, hükümlülerin tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları ve meslek sahibi olmalarına yönelik yürüttüğü proje kapsamında başvurusu kabul edilen Çalışkan'a, iş yeri kurabilmesi için 27 bin 500 lira hibe desteği sağlandı.

Aldığı hibe ile Ankara'nın Çubuk ilçesinde halı yıkama atölyesini açan Çalışkan, oğlu ile birlikte işletmeciliğe başladı.

İLKBAHARDAN SONRA YOĞUN ÇALIŞIYORLAR

4 yıldır atölyeyi işleten Çalışkan, kış aylarından işlerin yoğun olmadığını, ancak ilkbahardan sonra çok yoğun çalıştıklarını belirterek, yoğun oldukları dönemlerde yanlarında 5 kişiye daha iş verdiklerini söyledi.

Ankara'daki eski hükümlü, hibe desteğiyle iş kurdu ViDEO

"DENETİMLİ SERBESTLİKTEYKEN KURSLARA KATILDIM

Çalışkan, 2017'de denetimli serbestlik aldığını söyleyerek, "Denetimli serbestliğe gittiğimiz yerde, eğitim bölümündeki arkadaşlar bir teklifte bulundular. 'Hükümlülere destek veriliyor. Ama bunun için girişimcilik kursuna katılmanız lazım' dediler. Bizim de arayıp bulmayacağımız bir şey. Çünkü cezaevinden insan maddi olarak sıfır ile çıkıyor. Orada denetimli serbestlikteyken kurslara katıldım. Bize imkan sunuldu. Oradan belge aldım. İŞKUR'dan destek alabileceğimiz söylendi. Müracaatları yaptım 27 bin 500 lira destek aldım." dedi.

"CEZAVİNDE CALIŞIP MESLEK ÖĞRENME İMKANI VAR"

Kapalı cezaevinde kaldığı dönemde de Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu eğitimlerine katıldığını ve tekstil atölyesinde çalıştığını söyleyen Çalışkan, "Belli bir ücret de alıyorduk. Her kapalı cezaevinde işyurtları var. Sicilin düzgün olursa, aklın başında olursan, orada çalışabilir ve meslek öğrenebilirsin." diye konuştu.

TAM KAPASİTE ÇALIŞINCA 5 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR

Halı yıkama atölyesini açmak için gerekli olan makineyi hibe ile aldığını, ihtiyacı olan geri kalan kısmını da kredi çektiğini belirten Çalışkan, "Çok şükür şu anda hepsini bitirdim. İşim de düzeldi. Kış aylarında fazla iş olmaz. Şu anda bir haftalık 2 bin metrekare civarında halı var. Ama bu 2 bin metrekare halı yazın 1-2 günde geliyor. Tam kapasite ile çalıştığımızda 5 kişi atölyede, 2 kişi ise halı toplama ve dağıtım işinde çalışıyor." dedi.

"DEVLET BU İMKANI BİZE SUNDU"

Çalışkan, cezaevinde aldığı eğitim ve sonrasında aldığı destek sayesinde hayata yeniden tutunduğunu belirterek, "Cezaevinden tanıdığım kurslara katılmayan çoğu kişi çıktıktan sonra işsiz geziyor. Devlet bu imkanı bize sundu. Cezası biten arkadaşlarımızın da bu imkanlardan faydalanmalarını isterim." ifadesini kullandı.













