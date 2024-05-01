Denetimler sıkılaşıyor! Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak Kayıt dışılıkla mücadelesini sürdüren Hazine ve Maliye Bakanlığı, 81 ilin tamamında 24 saat kesintisiz denetimlere başladı.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılık ve hatalı Katma Değer Vergisi (KDV) ile mücadelesi sürüyor.

Mehmet Şimşek'in talimatıyla kayıt dışılıkla mücadelede 24 saat esaslı denetimler başladı.

Vergi müfettişleri 24 saat sahada olacak, denetimler sıkılaştırılacak.

Ticari araçlar kontrol ediliyor

Bu kapsamda mal ve ürün sevkiyatı yapan ticari araçlar 81 ilin giriş-çıkışında ticari araçlar durdurulup, belgeler kontrol ediliyor.

Kontrollerde usulsüzlük tespit edilen araçlara 4 günde 29 milyon lira ceza kesildi.

Kapatma cezası da gelecek

İlk etapta lira, KDV oranları ve iban hesapları mercek altına alındı. Hileli KDV oranı uygulayan, iban hesabını kiraya veren mükellefler tek tek tespit edildi.

İkinci aşamada ise gıdadan inşaata, kuyumculuktan enerjiye hemen her alanda tüm sektörler sıkı denetime tabi tutuluyor. Faturalar ve hesap hareketleri inceleniyor..

Usulsüzlüklerde idari para cezalarının yanında firmalara kapatma cezaları da gelebilecek.