Anket açıklandı: Birinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,17 oldu

Türkiye ekonomisi; 2024'ün 1. çeyreğinde yüzde 5,4, 2024 yılının 4. çeyreğinde ise yüzde 3 büyüme kaydetmişti.
Birinci çeyrek gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Mayıs Cuma günü açıklanıyor.
GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını tahmin ediyor.
YILLIK BAZDA İLK ÇEYREK BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 2,17
Anket sonuçlarına göre, ekonomistler, 2025 yılının 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yıllık bazda yüzde 2,17 büyüdüğünü tahmin ediyor.
Ankete katılan ekonomistlerin 2025'in 1. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 1,50 ile yüzde 3,20 aralığında yer aldı.
2025 BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 2,91
Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 oldu.
Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler en düşük yüzde 2,50, en yüksek yüzde 3,50 olarak kayıtlara geçti.
2026 BÜYÜME TAHMİNİ: YÜZDE 3,97
Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış