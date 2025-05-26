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Anket açıklandı: Birinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,17 oldu

Anket açıklandı: Birinci çeyrek büyüme beklentisi yüzde 2,17 oldu 2025 yılının ilk çeyreğine ait büyüme verileri için ekonomistlerin katıldığı ankete göre büyümenin yüzde 2,17 olması bekleniyor.