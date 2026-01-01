Antalya, 2025’i rekorla kapattı: 17,1 milyon ziyaretçi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya 2025 boyunca yerli ve yabancı turistin ilgi odağı olmayı sürdürdü.

Antalya, 2025 yılını yeni bir turizm rekoruyla tamamladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kente yıl boyunca gelen ziyaretçi sayısının 17 milyon 122 bin 548’e ulaştığını duyurdu.

“ANTALYA TURİZMDE GÜÇLÜ KONUMUNU KORUDU”

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Antalya’nın geçen yıla göre yüzde 1,17 oranında artış yakaladığını belirtti.

Ersoy, “Akdeniz’in turizm başkenti Antalya, 2025’te 17 milyon 122 bin 548 ziyaretçiyi ağırladı. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimizle kent, turizmde güçlü konumunu 2025’te de korudu.” ifadelerini kullandı.

ZİYARETÇİ SAYISINDA İSTİKRARLI ARTIŞ

Açıklamada, Antalya’nın yakaladığı artışın turizmde sürdürülebilir büyümenin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.