Antalya, D-8 Turizm Şehri Ödülünü kazanan ilk şehir oldu

AA

Antalya, "2025 Yılı Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı (D-8) Turizm Şehri Ödülü"nü kazanan ilk şehir olarak tarihe geçti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Antalya’mız bir kez daha zirvede" diyerek, Antalya'nın bir kez daha zirvede olduğunu belirtti.

"ANTALYA EN ÇOK TERCİH EDİLEN TURİZM MERKEZLERİNDEN BİRİ OLMAYA DEVAM EDECEK"

Dünyanın gözde turizm merkezlerinden Antalya'nın, Gelişen Sekiz Ülke Teşkilatı "2025 Yılı D-8 Turizm Şehri Ödülü"nü kazanarak bu ünvanı alan ilk şehir olduğunu bildiren Ersoy, şunları kaydetti:

Antik çağlardan günümüze kadar sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürel zenginliklerini doğal güzellikleriyle harmanlayarak ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan bu eşsiz şehrimiz, sadece Türkiye'nin değil dünyanın en çok tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmaya devam edecek.

Bu büyük başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, Antalya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

GELİŞEN SEKİZ ÜLKE TEŞKİLATI (D-8)

15 Haziran 1997 tarihinde İstanbul'da yapılan Devlet/Hükümet Başkanları Zirvesi ile kurulan Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın üyeleri Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya’dır.

Tamamı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi olan bu sekiz ülke; üye ülkeler arasında ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi hedefi ve kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkanlar yaratmak, uluslararası seviyede karar verme mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini yükseltmek amaçlarıyla söz konusu teşkilatı kurmuşlardır.