Antalya, turizmde yükselişini sürdürdü! 11 ayda 16,6 milyon turist

AA

Türkiye turizmde iddialı hedefler ortaya koyarken, bu hedefe önemli bir katkı sağlayan Antalya'da turist rekorları aylık ve yıllık bazda kırılmaya devam ediliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya'ya kasımda ve yılın 11 ayında gelen turist sayısı, bir önceki yılın verilerinin üzerine çıktı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Antalya, dünya çapında turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlar arasında yükselişini sürdürüyor.

ANTALYA'YA YILIN 11 AYINDA GELEN TURİST SAYISI, YÜZDE 8 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Antalya'ya yılın 11 ayında gelen turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış kaydederek 16 milyon 606 bin 501 oldu.

KASIM AYINDA YÜZDE 17,21 YÜKSELDİ

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya turizminde kasım ayında da yüzde 17,21 artış yaşandı. Antalya'nın kasım ayında ağırladığı yabancı ziyaretçi sayısı ise 474 bin 654 oldu.

KASIMDA EN FAZLA TURİST ALMANYA'DAN GELDİ

Antalya'ya kasımda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 138 bin 197 ziyaretçiyle Almanya birinci sırada yer aldı. Sıralamada Almanya'yı, 98 bin 471 ziyaretçiyle Rusya Federasyonu ve 52 bin 500 ziyaretçiyle İngiltere izledi.

Polonya, Ukrayna, Litvanya, Hollanda, Kazakistan, Belçika ve Avusturya ise İngiltere'nin ardından sırasıyla Antalya'ya en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.

11 AYDA EN FAZLA TURİST RUSYA'DAN

Bakanlığın 11 aylık verilerinde turist sayısı bakımından Rusya Federasyonu 3 milyon 863 bin 164 ziyaretçi ile birinci oldu.

Almanya 3 milyon 436 bin 351 ziyaretçi ile ikinci, İngiltere 1 milyon 539 bin 929 ziyaretçi ile üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi sırasıyla Polonya, Hollanda, Kazakistan, Romanya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti ve Litvanya izledi.