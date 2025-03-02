Antalya halinde domatesin fiyatı düştü, sebze ve meyve zamlandı

İHA

Antalya hallerinde işlem gören domates miktar endeksi şubat ayında yıllık yüzde 6 arttı, fiyat endeksi yüzde 13,06 azaldı.

Sebze miktar endeksi yıllık yüzde 39,42 azalırken, fiyat endeksi yüzde 16,97 arttı.

Meyve miktar endeksi yıllık yüzde 55,38 azalırken, fiyat endeksi yüzde 43,57 arttı.

Antalya Ticaret Borsası tarafından yayımlanan verilere göre, Antalya hallerinde işlem gören domates, sebze ve meyvelerin işlem miktar ve fiyatlarına ilişkin endeksler Şubat 2025’te önemli değişimler gösterdi.

Endeksler, hem aylık hem de yıllık bazda dikkat çekici hareketler sergiledi.

DOMATES İŞLEM MİKTARI ARTTI, FİYATI DÜŞTÜ

Şubat ayında domatesin işlem miktar endeksi yıllık bazda yüzde 6 artış gösterirken, fiyat endeksi yüzde 13,96 geriledi.

Aylık bazda ise domates işlem miktarı yüzde 21,21 azalırken, fiyat endeksi yüzde 7,99 düştü. Son yedi yılın verileri incelendiğinde, bu düşüşler miktar açısından ortalama seviyede, fiyat açısından ise ortalamanın altında gerçekleşti.

SEBZE MİKTARINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ: FİYATLAR YÜKSELDİ

Sebze miktar endeksi yıllık bazda yüzde 39,42 oranında azalarak son yılların en düşük seviyelerinden birine geriledi.

Buna rağmen sebze fiyat endeksi yıllık yüzde 16,97 artış gösterdi. Aylık bazda ise sebze işlem miktarı yüzde 19,43 azalırken, fiyat endeksi yüzde 1,43 düşüş kaydetti.

Son yedi yılın Şubat ayları dikkate alındığında, sebze miktarındaki azalış üçüncü en yüksek, fiyat endeksindeki düşüş ise ikinci en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

MEYVEDE DÜŞEN MİKTAR, ARTAN FİYATLAR

Meyve işlem miktar endeksi yıllık bazda yüzde 55,38 gibi ciddi bir düşüş yaşarken, fiyat endeksi yüzde 43,57 arttı.

Aylık bazda ise meyve işlem miktarı yüzde 18,96 azalırken, fiyat endeksi yüzde 14,29 oranında yükseldi. Son yedi yılın verilerine göre, meyve miktarındaki azalış ikinci en yüksek, fiyat artışı ise ikinci en yüksek seviyeye ulaştı.

PİYASALARDAKİ EĞİLİMLER

Antalya hallerindeki fiyat endekslerindeki değişimler, arz-talep dengesine bağlı olarak şekillendi. Domatesin işlem miktarındaki artış fiyat düşüşünü beraberinde getirirken, sebze ve meyvede işlem miktarlarının keskin düşüşü fiyatların yükselmesine yol açtı.

Özellikle meyve fiyatlarındaki yıllık yüzde 43,57’lik artış, ürün arzındaki daralmanın etkisini gözler önüne serdi.

Antalya Ticaret Borsası verilerine göre, sebze ve meyve miktar endeksleri son on yılın ortalamasının altında kalırken, fiyat endekslerindeki yükseliş özellikle meyvede rekor seviyelere ulaştı.



